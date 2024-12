Un’altra auto è rimasta bloccata nel passaggio a livello tra via Dalmazia e via Togni a Brescia: è il secondo episodio che si registra in una settimana. Il conducente si sarebbe trovato intrappolato a causa del traffico. Stava percorrendo la via incolonnato quando, proprio mentre si trovava sui binari, si è visto abbassare le sbarre.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico dagli agenti della Polizia locale per permettere le operazioni di recupero del conducente e del mezzo. La circolazione nella zona si è ulteriormente congestionata, provocando lunghe code, specialmente in via Dalmazia.