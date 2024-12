Auto bloccata nel passaggio a livello tra via Dalmazia e via Togni

Un'auto è rimasta bloccata nel passaggio a livello tra via Dalmazia e via Togni a Brescia. Il conducente è riuscito a scendere dal veicolo, ma nel frattempo si è formata una lunga coda per tutta via Dalmazia, complice anche un tratto di strada chiusa per lavori. Bloccati per alcuni minuti anche i treni della linea Brescia-Iseo-Edolo che avrebbero dovuto percorrere quel tratto di rotaia.

Sul posto un’auto della Polizia locale e una della Polizia di Stato di Brescia, che hanno deviato il traffico verso il quartiere Primo maggio. La strada è stata successivamente riaperta, e la circolazione sta lentamente tornando alla normalità.