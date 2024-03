Un’agenzia per la casa per aiutare chi è in difficoltà

Un sostegno concreto per aiutare chi ha bisogno di una casa a Brescia ma si trova in difficoltà. È lo spirito con cui è stato lanciato il progetto quinquennale «Agenzia per la casa di Brescia» di Fondazione della Comunità Bresciana insieme al Comune e a diverse realtà locali del terzo settore.

L’obiettivo è offrire un servizio di orientamento e sostegno per famiglie nel comune di Brescia che cercano casa, in particolare la fascia di popolazione esclusa sia dall’accesso alle case popolari, perché non rientra nei criteri di reddito, sia dalle possibilità sul mercato, perché troppo costose.

L’iniziativa è supportata da 120mila euro che costituiscono la dotazione economica di una sezione del Fondo Povertà, chiamata «Abitare a Brescia». Il Fondo è stato costituito nel 2020 dalla Fondazione della Comunità Bresciana su impulso di Fondazione Cariplo proprio per supportare iniziative volte al contrasto della povertà in varie forme. La dotazione di 120mila euro è composta da 60mila euro di provenienza ministeriale tramite il Comune di Brescia, 50mila euro di Fondazione della Comunità Bresciana e 10mila euro dei partner Immobiliare Sociale Bresciana, Associazione ADL a Zavidovici e le cooperative sociali K-Pax, La Rete e Scalabrini Bonomelli.

Il progetto

L’Agenzia per la casa di Brescia, avviata nel 2023, si occupa nello specifico di cercare alloggi, offrire forme di garanzia per i proprietari, affrontare colloqui con chi cerca casa e attivare progetti di autonomia abitativa. Nel concreto raccoglie risorse ed eroga sostegni economici a enti del terzo settore per accompagnare persone in difficoltà economica, che così possono per esempio pagare la caparra, l’arredo e l’assicurazione. Ad oggi il fondo ha erogato 60mila euro in sostegno di 12 famiglie. Finora, inoltre, tramite l’attività dell’Agenzia sono stati recuperati 13 alloggi di proprietà dell’Aler e 14 di proprietà della Fondazione Provinciale Bresciana Per L'Assistenza Minorile, 8 dal Comune di Brescia e altri 3 da Immobiliare Sociale Bresciana, per un totale di 38 alloggi che sono stati sistemati e parzialmente già immessi nel mercato della locazione sostenibile.

I bresciani possono contattare gli operatori a questo indirizzo email: agenzia@mekabs.it.

La situazione

Attualmente a Brescia ci sono tredicimila alloggi vuoti (circa il 12% del totale). Alla crescente domanda di abitazione di alloggi in affitto a prezzi ragionevoli non corrisponde però l’offerta, che continua a diminuire, mentre i prezzi degli affiti salgono. Da qui, dunque, l’urgenza di un’iniziativa come l’«Agenzia per la casa di Brescia».