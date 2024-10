«Una Sola Terra»: a Brescia il festival della sostenibilità 2024

Dal 18 al 20 ottobre Brescia ospita la seconda edizione di Una Sola Terra, il festival che invita cittadini e istituzioni a riflettere sull'emergenza climatica e la sostenibilità. Organizzato dal Comune di Brescia in collaborazione con Fondazione Brescia Musei e il Parlamento Europeo, l'evento proporrà oltre 50 appuntamenti dislocati nei luoghi simbolo della città, con la partecipazione di scienziati, giornalisti, attivisti e scrittori di fama internazionale.

Il programma

La tre giorni si apre venerdì 18 ottobre con l'incontro inaugurale «Ecoansia: dalla paura alle azioni concrete», dedicato alle scuole. Proseguiranno eventi speciali, tra cui escursioni, laboratori didattici e performance teatrali. Al centro del festival i temi cruciali della crisi climatica, dalla biodiversità alla gestione delle risorse idriche, fino all'impatto ambientale della vita digitale e all'economia circolare.

Gli ospiti

Tra gli ospiti, figure di spicco come Simone Angioni, Roberto Cavallo e Serena Giacomin. Non mancheranno laboratori per studenti e insegnanti, che avranno l’opportunità di esplorare pratiche sostenibili per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Partner scientifici come l'Università degli Studi di Brescia e il Politecnico di Milano forniranno spunti e strumenti per affrontare le sfide ambientali.