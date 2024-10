Una raccolta fondi per ridare vita alla chiesa di San Rocco a Offlaga

La chiesa di S. Rocco è l’edificio di culto più antico della parrocchia di Cignano giunto fino ai nostri giorni. La chiesetta si trova nel centro della frazione ed è delimitata da una recinzione con cancello d’accesso centrale; c’è un piccolo sagrato costruito a ponte su di un tratto della vicina roggia.

È lì dalla prima metà del XVI secolo, eretta probabilmente in occasione di qualche pestilenza. Nel corso dei secoli è stata sottoposta a diversi interventi di ristrutturazione l’ultimo dei quali, per devozione popolare, nel 1945. Ora l’antica chiesetta ha bisogno di urgenti interventi per recuperare le antiche decorazioni.

Il progetto

Durante la recente campagna di sondaggi per l’identificazione delle stratificazioni materiche degli intonaci di abside e presbiterio, si è verificato anche lo stato conservativo delle superfici dipinte. È stata constatata la presenza, al di sotto di alcune più recenti tinteggiature, «di intonaci dipinti di pregevole fattura e qualità le cui condizioni necessitano di interventi urgenti».

La raccolta fondi

Per sostenere gli ingenti costi la parrocchia ha quindi creato e lanciato una raccolta fondi, chiamata «Facciamo riaffiorare la storia», in collaborazione con la Bcc Cassa Padana, per sostenere il progetto di recupero e risanamento degli intonaci di abside e presbiterio.

Tutti possono scegliere di sostenere la campagna donando quote individuali dell’importo di 20 euro fino al 10 novembre sul conto corrente dedicato (Iban: IT 14 V 08340 54840 000002150988). Al termine della raccolta Cassa Padana si impegnerà a duplicare la generosità delle donazioni pervenute, fino ad un importo massimo concordato con la parrocchia.

Il luogo di culto

La chiesa di S. Rocco presenta un impianto a capanna, con la facciata caratterizzata da un porticato dotato di tre aperture arcuate e timpano centrale sovrastante, mentre l’accesso alla chiesa è identificato da un portale centrale. L’interno è ad aula unica con un presbiterio rialzato e quadrangolare. L’abside è arricchita da un grande altare maggiore dotato di una bella ancona lignea riccamente decorata, con al centro la statua di S. Rocco.

A fianco sorgono la sacrestia ed il campanile. Come sottolineano i promotori dell’iniziativa, «grande è la volontà e il desiderio di far riaffiorare questi affreschi, riportarli alla luce e restituirli nella loro bellezza originale alla comunità di Cignano. Dopo questo primo intervento si cercherà di realizzare anche altre opere già preventivate nel progetto iniziale della restauratrice Marina Baiguera, mentre l’ancona lignea è già stata restaurata. La chiesetta di San Rocco è testimone della storia ed è responsabilità di tutti sostenere la comunità nel recuperare la bellezza di questi luoghi tanto amati e frequentati».