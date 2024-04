Un weekend nel mondo Stem per i bambini: al Mo.Ca c’è «Making Future Brescia»

Il prossimo 13 e 14 aprile, il Mo.Ca – Centro per le nuove culture di via Moretto a Brescia, diventerà il palcoscenico di un evento straordinario: «Making Future Brescia», organizzato dall'Area Education e Capitale Umano di Confindustria Brescia. Due giornate interamente rivolte ai giovani, con un focus speciale sui più piccoli, ai quali viene offerta l'opportunità di esplorare il mondo affascinante delle materie Stem, (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

L'obiettivo primario è stimolare l'interesse dei bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado (dai 6 ai 12 anni) verso le discipline scientifiche, attraverso una serie di laboratori, conferenze e una mostra d'arte. L’iniziativa è stata presentata in Confindustria Brescia, dove la vice presidente Elisa Torchiani ha sottolineato l'importanza di sviluppare capacità di problem-solving e avvicinare gli studenti tematiche scientifiche e tecnologiche, in modo divertente e coinvolgente, anche quale percorso per superare il mismach tra domanda e offerta nel mondo del lavoro riguardo soprattutto alle competenze tecnico-scientifiche. Con lei i rappresentanti dei partner ed enti istituzionali, che sostengono l’ambizioso progetto: l’assessora all’istruzione, Anna Frattini; Roberto Saccone, presidente della Camera di commercio e Lucio Biondaro, ceo di Pleiadi il ragionamento.

Per info ed iscrizioni, consultare il sito www.makingfuturebrescia.it