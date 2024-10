Un tir trancia i tubi del gas e poi rimane incastrato a Polaveno

Barbara Fenotti

Non dovrebbero esserci pericoli di fughe ma gli abitanti della zona non potranno utilizzare via Castagnido per diverse ore

A A Riduci Ingrandisci Un camion è rimasto bloccato su un tornante della strada comunale in via Castagnidolo, a Polaveno. Il messo pesante, che aveva appena depositato il carico alla ditta dolciaria della zona, anziché tornare indietro ha proseguito dritto, rimanendo di fatto incastrato sulla curva che porta verso una strada montana. Nel tentativo di effettuare delle manovre ha tranciato la presa del gas di una abitazione. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Non dovrebbero esserci pericoli di fughe dato l'intervento immediato dei pompieri ma gli abitanti della zona non potranno utilizzare la strada per diverse ore: a momenti è atteso l'intervento di una gru specializzata, che sposterà il tir, invertendone il senso di marcia in modo da farlo tornare indietro. Il tir visto da dietro - © www.giornaledibrescia.it «Su quella strada è già accaduta la stessa cosa ad agosto – spiega il sindaco Aristide Peli –, peccato che ci siano i cartelli che vietano il passaggio dei camion sopra una certa dimensione: in tutti e i due i casi parliamo di autisti non italiani, che sarebbe forse il caso imparassero a leggere i nostri segnali stradali».

