Un quintale e mezzo di chiodini per «In Piazza con Noi» a Dello

In piazza Roma, a Dello, durante la diretta della trasmissione «In piazza con noi», condotta da Clara Camplani e Marco Recalcati, si è parlato di tradizioni, valorizzazione del territorio, associazioni, volontariato, cultura e naturalmente del protagonista indiscusso della sagra: il fungo chiodino.

Tutti funghi locali

La 34esima edizione della «Sagra del fungo chiodino» contrariamente a quanto era accaduto in precedenti occasioni, quando il bel tempo dei giorni precedenti aveva costretto gli organizzatori della manifestazione ad acquistare funghi «stranieri», ha messo in esposizione e in vendita un quintale e mezzo di chiodini autoctoni.

Funghi che sono andati a ruba tra i visitatori. A mezzogiorno dei funghi in esposizione nello stand centrale, gestito dal gruppo Volontari della solidarietà, non c’era più nemmeno l’ombra.

In Piazza con Noi a Dello: la sagra del chiodino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

L’afflusso

Soddisfatto per il gradimento della sagra il sindaco Riccardo Canini che ha ringraziato le associazioni di Dello «perché è grazie a loro e ai volontari se la comunità è cresciuta. Sono felice di essere stato rieletto, perché avrò la possibilità di dimostrare coi fatti che tengo molto alla mia comunità e alla sua crescita».

Quest’anno la sagra si è fregiata di un nuovo simbolo: una sedia gialla, allestita in piazza Roma, che rappresenta tutti i Comuni delle Terre Basse.

«Al di là della grande sedia gialla che abbiamo realizzato – spiega Rossella Cavalli, vicesindaca – vogliamo ricordare che tutti i cittadini dei Comuni delle Terre Basse potranno ambire ad avere servizi di qualità migliore. L’unione fa la forza e mai come in questo caso la massima risulta vera. La collaborazione fra i Comuni potrà offrire servizi ed eventi cultura a livelli più alti».

L’impegno

E a proposito di associazioni e volontariato in piazza Roma, schierato davanti alla sede municipale, c’era un gruppo in rappresentanza dei volontari della Bassabresciana soccorso, capitanati dalla presidente Damiana Tirendi. «Quest’anno abbiamo festeggiato il 25esimo anniversario di fondazione – ha raccontato emozionata –. Io sono entrata in questo gruppo a 18 anni e sono ancora qua ed ho visto crescere questa realtà sia nei numeri che nella qualità dei servizi».

Anche Alberto Simonelli, presidente del gruppo Volontari della Solidarietà, era presente in piazza con lo stand gastronomico. «Gestiamo questo stand da anni – spiega – facciamo questo servizio per la Sagra del chiodino ma per noi è anche occasione per racimolare fondi che ci consentono di erogare dei servizi ai cittadini, servizi sempre molto richiesti».

A chiudere la mattinata della sagra, l’esibizione del coro gospel «Time Choir».

Lo stand gastronomico

Quanto all’aspetto gastronomico, anche ieri, sia a pranzo che a cena, lo stand gestito dall’oratorio San Filippo Neri è stato preso d’assalto. Il ricco menù ha attirato centinaia di persone che hanno fatto una lunga coda pur di accaparrarsi un posto a tavola. Gli eventi del pomeriggio sono proseguiti nonostante un minaccioso cielo che prometteva pioggia.

Apprezzate anche le mostre allestite per l’occasione: dalla «Colorità», allestita in Comune alla mostra di artisti bresciani del ‘900 collocata nella sede dell’associazione culturale Piero Sigalini.

La sagra chiude i battenti con la «Serata italiana», spettacolo di musica ospitato al teatro San Giorgio. L’appuntamento musicale sarà alle ore 20.