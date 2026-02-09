Un nuovo striscione per Giulio Regeni grazie ad una donazione

Il Comune di Brescia, insieme con il gruppo bresciano di Amnesty International, ha deciso di rinnovare lo striscione giallo, appeso sul lato di palazzo Loggia che si affaccia su Largo Formentone, in memoria e onore di Giulio Regeni, il giovane ricercatore assassinato dieci anni fa in Egitto.

Sono già passati dieci anni da quel terribile giorno di febbraio in cui Giulio Regeni fu ritrovato senza vita sotto un ponte al Cairo. Ad oggi gli indagati non sono mai comparsi in un'aula di giustizia.

Grazie alla donazione di un sostenitore privato che ha contattato il gruppo 028 Brescia di Amnesty International per offrire la cifra necessaria, è stato possibile sostituire lo striscione che ormai da anni l’Amministrazione comunale ha deciso di mantenere appeso su palazzo Loggia per ricordare che la morte del giovane ricercatore è ancora in attesa di una verità processuale e, di conseguenza, della dovuta giustizia.

Docufilm

Il docufilm «Giulio Regeni – Tutto il male del mondo» (prodotto da prodotto da Ganesh con Fandango, in collaborazione con la casa di produzione bresciana 5e6), proiettato in anteprima a Brescia, come in altre numerose città italiane, il 26 gennaio, giorno della scomparsa del ricercatore, ha ottenuto un notevole successo di pubblico tanto che la distribuzione, su richiesta, è cresciuta. Se in un primo momento sembrava potesse essere distribuito in 40 sale sul territorio italiano, ad oggi sono in circolazione circa 220 copie.

Il documentario ha registrato un’accoglienza significativa in Italia, superando i 200.000 euro di incasso nella prima settimana di programmazione. Si tratta di una cifra di rilievo tanto più per un documentario, che testimonia un grande interessa del pubblico per questa complessa vicenda. A Brescia è in programmazione al cinema Nuovo Eden fino al 10 febbraio.