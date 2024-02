Un nuovo passo in avanti per le Comunità energetiche

L’Ufficio territoriale regionale di Brescia ha ospitato oggi un nuovo incontro sul futuro delle Comunità energetiche promosso dall’assessore alle risorse energetiche Massimo Sertori. «Oggi - ha spiegato Sertori - abbiamo incontrato gli enti, le associazioni di categoria e tutti i portatori di interesse del territorio bresciano. Un territorio molto vivace che ha risposto in maniera importante alla Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti di comunità energetiche rinnovabili, avviata nel luglio del 2022 da Regione Lombardia. L'obiettivo comune ora è riuscire a mettere a terra tutte le progettualità presentate, non solo quelle ritenute meritevoli di accedere ai finanziamenti messi in campo da Regione».

Il Programma Regionale Fesr 2021-2027 destina circa 55 milioni per sostenere la nascita delle comunità energetiche. «I miei uffici - sottolinea Sertori- sono già al lavoro per costruire ulteriori misure di sostegno economico per finanziare le nascenti Cer».

Le prime tappe del tour, che hanno coinvolto le province di Sondrio, Pavia e Lodi, hanno costituito una prima importante opportunità di dialogo e confronto con i territori, coinvolgendo Comuni, Province, Università, associazioni di categoria, ordini professionali, Camere di commercio, aziende sanitarie e soggetti interessati ad intraprendere iniziative di Cer in ambito provinciale.

«Durante questi incontri - continua l'assessore Sertori - è stato possibile approfondire gli schemi di incentivazione e le diverse configurazioni previste dal recente decreto dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), anche grazie alla proficua collaborazione e partecipazione del Gestore dei servizi energetici (Gse) e di Anci Lombardia. È stato, inoltre, possibile instaurare un contatto diretto con i territori per comprendere appieno le esigenze e le aspettative anche tramite il supporto dei tecnici della Cerl (Comunità energetica regionale lombarda)».

«È di ieri la notizia che anche il Mase, affiancato dal Gse e da Unioncamere, avvierà il 26 febbraio il "giro d'Italia per le Cer". Ebbene - conclude Massimo Sertori - la Lombardia è pronta ad accogliere il ministro Pichetto Fratin per presentargli il nostro percorso avviato già dal 2022 e le centinaia di progetti lombardi ormai pronti ad aggredire una fetta importante dei fondi stanziati nel Piano di Ripresa e Resilienza, destinati alla promozione delle fonti rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo, che ammontano a 2,2 miliardi di euro».