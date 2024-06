Un nuovo gestore per le piscine comunali di Palazzolo: Acquarè si aggiudica la gara

Si è conclusa nel migliore dei modi, seppur dopo due anni di difficoltà, l’annosa questione relativa alla gestione delle piscine comunali di Palazzolo. Contrariamente alla gara pubblica dell’anno scorso, che era andata deserta, quella di quest'anno ha infatti visto un vincitore, ossia Acquarè.

Questa realtà, già gestore di altre strutture simili in Franciacorta e in carica temporaneamente anche a Palazzolo, potrà così guidare l’impianto natatorio di piazzale Kennedy per vent’anni a partire dal 1° settembre. Parte della società Mafeco Srl di Corte Franca, Acquarè corrisponderà al Comune un canone di affitto annuo di 150mila euro con l’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture.

I progetti

Tra i vari progetti in programma, sarà introdotto un piano tariffario che risponderà alle diverse esigenze, come la riduzione delle tariffe standard per i residenti e l'introduzione di tariffe agevolate per gli anziani. Saranno poi previste tariffe speciali per comunità e cooperative per disabili, centri diurni e associazioni Auser con corsi di nuoto e fitness, orari dedicati e prezzi ridotti, andando ad aggiungersi alla promozione dell’attività natatoria come forma di riabilitazione.

Ci sarà un’attenzione particolare anche ai bambini, con corsi dedicati e campi estivi durante le vacanze. Le scuole palazzolesi avranno la possibilità di attivare corsi a prezzo calmierato in qualsiasi giorno e orario scolastico. Inoltre, Acquarè proporrà molte altre iniziative nelle prossime settimane: tra queste, l’ampliamento dell’offerta di corsi includerà nuove discipline e attività come triathlon, apnea e pallanuoto, oltre a quelle già disponibili.

La vicenda

Si chiude così una vicenda che ha tenuto sulle spine l'Amministrazione comunale per oltre due anni, cioè da quando nella primavera del 2022 il precedente gestore era stato dichiarato decaduto per non aver pagato due rate del mutuo acceso nel 2008, un debito di 5,7 milioni di euro passato sul groppone del Comune, che l'anno scorso è riuscito a rinegoziarlo, agevolando così la restituzione dei prestiti agli istituti di credito fino al 2048. Tuttavia, mancava ancora l'ultimo tassello, ossia l'affidamento tramite gara della concessione ad un privato, ora individuato e pronto per partire. Insomma, dopo anni di galleggiamenti, a Palazzolo si torna a nuotare.