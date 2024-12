Un migliaio di persone a Brescia per il corteo contro il Ddl Sicurezza

Un migliaio di persone si sta radunando in piazzale Cesare Battisti, a Brescia, per il corteo contro il ddl Sicurezza indetto dal comitato «No Ddl Sicurezza di Brescia». La manifestazione sfilerà su via San Faustino, via Cairoli, via Tartaglia prima di passare in piazzale Garibaldi, corso Garibaldi, via pace, via Dante, via Verdi, piazza Mecato, via Gramsci, via Moretto, via San Martino della Battaglia prima di arrivare in via Mazzini e chiudere in piazza Paolo VI.

Il corteo - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

Le dichiarazioni

Negli interventi, che sono già cominciati, le ragioni della contrarietà al ddl Sicurezza: «Questa manifestazione è un’iniziativa costruita dal basso – hanno detto gli organizzatori –, per respingere il disegno liberticida del governo prossimo all’approvazione in parlamento. Il ddl Sicurezza porta a un punto di non ritorno, alla deriva autoritaria dello Stato».