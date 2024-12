Un magico Natale a Gargnano tra musica e animazione

A Gargnano quest’anno sarà un magico Natale. Luci, animazione e musica allieteranno il periodo dell’Avvento e proporranno tante occasioni per rinsaldare il senso di appartenenza ad una comunità, attorno ai valori della più importante festa cristiana, che diventa anche occasione di socialità e condivisione.

«Ci aspetta un ricco cartellone di eventi – annuncia l’assessore alla Cultura Fabiana Bonomini – con proposte rivolte soprattutto alle famiglie e ai bambini, per fare comunità e offrire occasioni di incontro e svago alla collettività».

Gli appuntamenti

Ecco, dunque, gli appuntamenti del cartellone «Gargnano, le magie del Natale...». Il sipario si alza domenica 8 dicembre con l’accensione delle luminarie alle 16.30. Sarà un momento di grande suggestione che svelerà la nuova illuminazione natalizia, preceduto, dalle 14.30, da spettacoli con artisti di strada, musica e animazione per bambini in via Roma e Piazza Feltrinelli.

Nel pomeriggio del 12 dicembre, dalle 14.30, per la felicità dei più piccoli va in scena in centro storico e piazza Feltrinelli «Aspettando Santa Lucia», con il tradizionale tiro delle latte e una golosa merenda. Sabato 14 dicembre dalle 14 in piazza Feltrinelli concerto gospel a cura dell’Academy Gospel Ensemble e animazione per bambini.

Poi due concerti per portare simbolicamente gli auguri dell’Amministrazione comunale ai cittadini del monte: sabato 14 dicembre alle 17 il concerto del Coro di Monte Pizzocolo nella chiesa di San Bartolomeo a Costa e domenica 15 dicembre, alle 15.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate, a Sasso, l’esibizione del Symphonica Ensemble diretto da Massimo Guerini.

La Symphonica Ensemble davanti la sede di Editoriale Bresciana

Sabato 21 una proposta per tutta la famiglia: alle 17 in Sala Castellani lo spettacolo teatrale per bambini Raperonzolo a cura de Il Sipario Onirico.

Domenica 22 dicembre alle 20.30 nella chiesa di San Francesco uno degli eventi clou del cartellone: il concerto degli Auguri di Natale con The Golden Guys Gospel, formazione di grande prestigio diretta dal maestro Paola Milzani, che vanta collaborazioni con artisti di fama mondiale, da Sarah Jane Morris a Mika, e che si è esibita anche per Papa Francesco.

Il giorno della Vigilia

Il pomeriggio della Vigilia, martedì 24 dicembre dalle 17 in Piazza Ss. Martiri e via Trento e, a seguire, in piazza Feltrinelli, ci saranno pastorelle e musica a cura della banda «G. Verdi» di Toscolano Maderno. Poi ancora: sabato 28 dicembre alle 16.30 in Sala Castellani spettacolo teatrale per bambini e famiglie «Abc del Natale», a cura di Teatro Telaio, e alle 20.30 «I concerti del Giubileo» nella chiesa di San Pier d’Agrino.

Seguiranno altri eventi in gennaio, fino all’Epifania (ne riparleremo).

Da non perdere, inoltre, «Limonaia d’inverno e mercato delle qualità», con visite guidate alle limonaie e mercatino tipico (appuntamenti per tutti i fine settimana fino a Natale: quindi sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15 e ancora sabato 21 e domenica 22 dicembre).

Sui canali social del Comune tutte le informazioni e i dettagli su questo mese di dicembre ricco di appuntamenti per tutti in vista del periodo più magico dell’anno.