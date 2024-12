Laboratori, concerti e food truck verso il Natale a Lonato

Laboratori, concerti, Santa Lucia e persino un food truck a tema: a Lonato si sta costruendo il Natale. Il mese di dicembre si apre con un fitto calendario di iniziative pensate per grandi e piccoli, che accompagneranno la comunità lungo tutto il periodo delle festività, fino all’inizio del nuovo anno.

Leggi anche Il Garda è una meta per tutto l’anno, e si prepara per le feste

Un calendario ricco di eventi che trasformeranno il paese in un vivace punto di incontro, dove tradizioni, cultura e convivialità si intrecciano, creando un’atmosfera unica.

Da non perdere

I laboratori dell’Avvento, pensati per bambini e ragazzi, proseguiranno per tutto il mese nei due oratori, quello di Lonato e quello di Campagna. La biblioteca comunale, come ogni anno, ospiterà letture natalizie per i più piccoli, mentre concerti e spettacoli teatrali si alterneranno in diverse location del paese, offrendo momenti di intrattenimento per tutte le età.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è senza dubbio l’arrivo di Santa Lucia, che porterà sorrisi e gioia ai bambini, e l’inaugurazione della tradizionale mostra dei «100 Presepi», che sarà inaugurata il 22 dicembre nella chiesa di Sant’Antonio. Gli appassionati di musica troveranno pane per i loro denti, con numerosi concerti natalizi che animeranno teatri e chiese, dal tradizionale Corpo Musicale «Città di Lonato» alla musica gospel, senza dimenticare cori e spettacoli più intimi.

In programma anche mercatini e food truck

Non mancheranno anche gli eventi dedicati alla socialità, come il mercatino di Natale e il food truck natalizio in piazza Martiri della Libertà, dal 20 al 22 dicembre. Sarà l’occasione perfetta per riscoprire il gusto delle feste, passeggiando tra bancarelle artigianali e gustando prelibatezze a tema.

Per i più piccoli, il teatro offrirà spettacoli ispirati alle fiabe classiche, creando l’occasione ideale per vivere insieme, in famiglia, l’atmosfera calda e accogliente del Natale.