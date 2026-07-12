Un Garda tutto... da leggere: tre romanzi ambientati qui

Non solo Catullo e Carducci, Goethe e Lawrence. Il lago di Garda continua a essere fonte d’ispirazione per poeti e scrittori anche oggi. Soprattutto per gli autori di libri gialli e noir. Ecco allora qualche titolo, per una lettura estiva «a tema». La novità dell’anno è «Delitto sul lago di Garda» dello scrittore inglese Tom Hindle, edito da Bompiani (19 euro).
Nelle librerie italiane da giugno, il romanzo è già un bestseller nel Regno Unito, e diventerà presto anche una serie tv originale Disney+. La vicenda è ambientata in un'isola privata del Garda (palese la fonte di ispirazione), che ospita il matrimonio più esclusivo dell'anno tra Laurence Heywood, rampollo di una prestigiosa famiglia britannica, ed Eva Bianchi, influencer italiana dal fascino magnetico. Un tragico evento manda in fumo la cerimonia e gli ospiti sono tutti intrappolati sull’isola (Agatha Christie docet) in attesa dell’arrivo della Polizia. Robyn, la fidanzata del fratello dello sposo, da aspirante giornalista ascolta, annota, collega dettagli che agli altri sfuggono. Perché l’isola è minuscola, ed è solo tra gli invitati che può celarsi l’assassino.
Edito nel 2025 da Golem Edizioni, anche «La morte profuma di limoni» di Anna Allocca (14,90 euro) è un giallo ambientato sulla sponda bresciana del lago di Garda. Il delitto si consuma accanto alla Limonaia di Pra’ de la Fam di Tignale, nella villa del facoltoso imprenditore Riccardo Marsi: l’uomo afferma di essere stato costretto a difendersi dall’aggressione di una ragazza, a cui spara uccidendola. La vittima, però, non è la ricca ereditiera che fingeva di essere, e la sua morte non è stata causata dai colpi di pistola…
Un altro giallo, questa volta storico, che ha il Garda come co-protagonista è «Enigma Tiziano» di Chiara Montano edito da Garzanti nel 2023 (17,90 euro). Siamo nel 1942, nel pieno del secondo conflitto mondiale, e in una vecchia casa di Bogliaco la restauratrice Aida ritrova un misterioso quadro, interamente ricoperto da uno strato di pittura nera. Sotto l’anonima superficie scopre un dipinto di Tiziano, e farà di tutto per proteggerlo da un avido colonnello nazista, diventando una paladina segretamente impegnata a proteggere l’inestimabile patrimonio di un paese dalla storia millenaria e gloriosa. Non resta che mettersi comodi e cominciare a leggere.