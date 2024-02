Un cuore rosso per l’Ucraina: 300 persone in piazza Mercato per i due anni di guerra

Un grande cuore rosso con al centro disegnata l’Ucraina è intorno decine di bandiere blu e gialle e centinaia di cartelli. A due anni esatti dall’inizio dell’invasione russa, circa 300 persone ucraine sono scese in piazza Mercato per manifestare il loro dolore e la loro rabbia per quanto sta accadendo nel paese dell’est Europa da ormai 24 mesi.

Tantissime donne, bambini e qualche uomo hanno cantato, pregato e raccontato la storia degli ultimi dieci anni in Ucraina, dall’annessione della Crimea a quella del Donbas, fino ai massacri, gli stupri, le torture e le esecuzioni sommarie di civili e soldati da parte dei soldati russi. Sui cartelli ci sono le immagini di Bucha, Mariupol, Kharkiv e dei 127 villaggi rasi al suolo in questi anni e uno slogan: «Dieci anni di guerra e due di genocidio. Armate l’Ucraina».

In piazza spunta anche la bandiera rossa e nera che «rappresenta il sangue dei nostri soldati e la guerra». In tanti hanno preso la parola anche per ringraziare l’Italia per il supporto e la vicinanza, ma anche per denunciare la propaganda russa che attecchisce anche in Italia, con un riferimento esplicito alla Lega e al Movimento 5 Stelle.

Dopo aver urlato per quattro volte «Putin giù le mani dall’Ucraina», la manifestazione si è conclusa con alcuni canti tradizionali ucraini.