Un bimbo in affido, uno in adozione: «Esperienza che ripaga»

Olga e Antonio sono i genitori di Davide e Valentino, entrati nelle loro vite trent’anni fa

Olga Borghetti e Antonio Minelli ha avuto il loro primo figlio in affido, il secondo in adozione © www.giornaledibrescia.it

«Dobbiamo aiutare a crescere gli uomini e le donne di domani»: Olga Borghetti è maestra, educatrice e mamma di Davide e Valentino, ormai uomini, il primo avuto in affido per circa 6 anni, il secondo adottato quando aveva tre mesi, 28 anni fa. Sempre meno adozioni: bimbi dall’estero calati dell’86% in 20 anni Due esperienze diverse che hanno come comun denominatore l’amore: «Davide aveva tre anni e mezzo, nel 1993, e veniva da una situazione di violenze». Dopo l’affido alla nonna e a un’altra fam