Un altro motociclista è rimasto coinvolto in un incidente in Valsabbia

Un altro grave incidente stradale ha coinvolto un motociclista oggi pomeriggio in Valsabbia dopo che in mattinata un 46enne bergamasco ha perso la vita ad Anfo.

Un 49enne di Casto che era in sella ad una Honda Africa Twin è stato trasferito in elisoccorso in ospedale dopo che, in una galleria della Statale 45ter a Vobarno, è stato tamponato da una vettura che lo seguiva e il cui conducente non si è accorto di averlo davanti e sbalzato sull'asfalto. In un primo momento l'uomo sarebbe rimasto a terra e si è temuto il peggio. Per fortuna, con il rapido intervento dei soccorsi, si è ripreso e al momento non sarebbe in pericolo di vita. Le lesioni che ha riportato sono comunque importanti e si è deciso il trasferimento alla clinica Poliambulanza di Brescia.