Incidente ad Anfo, morto un uomo

Un uomo è morto ad Anfo in un incidente stradale avvenuto verso le 12.20 di oggi.

Secondo quanto riporta l’Agenzia regionale emergenze urgenze, si tratterebbe di un 30enne caduto dalla moto in località dei Casali, sul lago d’Idro. Ci sono altri due feriti, un altro 30enne e un ragazzo di 25 anni. Per loro sono partite due elisoccorsi da Brescia e da Verona: sarebbero feriti in modo grave.

Sono in corso i rilievi della polizia stradale, dei carabinieri di Salò e dei Vigili del fuoco.