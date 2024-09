Un altro avvistamento, l’orso è stato fotografato in Valsaviore

L’orso, nel finale dell’estate 2024, pare gradire particolarmente le montagne e le strade della Valcamonica. Dopo le comparsate di Cimbergo, al confine con Paspardo, e di Berzo Inferiore, un plantigrado è stato fotografato nella notte tra domenica e lunedì a Fresine, frazione di Cevo. È stato un residente della zona, di rientro a casa intorno a mezzanotte, a immortalarlo mentre correva lungo la Sp6.

Non è escluso che possa trattarsi dell’esemplare ripreso, la scorsa settimana, dal sindaco di Paspardo Fabio De Pedro, mentre rincasava dopo una visita alla mostra mercato di Bienno. Si tratta del terzo avvistamento in poco più di una settimana, che porta a 33 in totale le segnalazioni pervenute alla Polizia provinciale di Brescia (non tutte sono state accertate). Lo scorso anno erano state 52.

Il primo è stato in località Ranina a Berzo Inferiore, con le immagini di una fototrappola, quindi la scorsa settimana in territorio di Cimbergo, con l’orso ripreso dal telefonino di De Pedro in un deposito a lato della strada Cimbergo-Paspardo. L’ultima comparsata domenica notte, mentre correva a bordo strada. È probabile che un esemplare, giunto dal confinante Trentino, si stia aggirando piuttosto a bassa quota sulla sponda destra, tra i monti della media valle.