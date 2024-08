Avvistato un orso a Cimbergo: da inizio anno 32 segnalazioni

È stato avvistato un orso a Cimbergo, in Valcamonica. L’ultimo avvistamento risale alla scorsa notte, ma già nei giorni scorsi un esemplare era stato immortalato dalla fototrappola in località Ranina, a Berzo Inferiore. E ancora, un’altra fotografia scattata a cavallo di Ferragosto mostra un orso che visita alcuni apiari in località Messane, a Valvestino.

A rendere noto questi avvistamenti è la Provincia di Brescia. Da inizio anno, fa sapere il Broletto, sono 32 le segnalazioni arrivate alla Polizia Provinciale, anche se non tutte sono state accertate. Le segnalazioni hanno interessato tutta la zona montana del territorio bresciano, dall’Alto Garda alla Valle Camonica.

Un orso immortalato dalla fototrappola a Valvestino

Il Comando della Polizia provinciale ricorda quali sono le norme di comportamento da seguire nel caso di un incontro ravvicinato con un orso:

Stare calmi e non allarmare l’orso gridando o facendo movimenti bruschi;

Se l’orso si alza in piedi e annusa l’aria è solo per identificare meglio ciò che lo circonda, ma non è un segno di aggressività;

Se opportuno, tornare indietro con calma, senza correre: la corsa può indurre un inseguimento, come succede spesso con i cani;

Lasciare sempre all’orso una via di fuga: in casi eccezionali un orso potrebbe fare un falso attacco, senza contatto fisico, per spaventare e allontanare una presenza non gradita;

Se l’orso si avvicina con fare aggressivo non bisogna reagire, ma stare fermi o mettersi lentamente a terra a faccia in giù: con grande probabilità l’orso si fermerà vicino alla persona, senza alcun contatto.

In caso di avvistamenti e danni si può contattare la Polizia Provinciale al numero 0303748000.