Giovanna, Antonietta Maria: a Paspardo tre donne hanno 100 anni

Tutte e tre sono ancora arzille, lucide e con tanta voglia di scherzare e chiacchierare.
I festeggiamenti per le tre donne - © www.giornaledibrescia.it
Avere un centenario in un paesino di montagna è un lusso, tre è un record. E, a Paspardo, l’anno 1925 è stato portentoso. Proprio un secolo fa sono nate Maria, Antonietta e Giovanna, che tra settembre e novembre hanno tagliato il traguardo del secolo di vita. Tra l’altro, in salute e in gamba, visto che Maria e Antonietta vivono ancora nella loro casa, mentre Giovanna risiede in una Casa di riposo nelle vicinanze: tutte e tre sono ancora arzille, lucide e con tanta voglia di scherzare e chiacchierare.

Maria Ruggeri è nata il 15 settembre, Antonietta Bettini il 23 ottobre e Giovanna Lardelli il 2 novembre. E nel 2025 hanno festeggiato un compleanno congiunto in un ristorante di Capo di Ponte, con le famiglie e l’Amministrazione comunale. La loro è un’amicizia inossidabile, lunga un secolo: le tre donne sono cresciute insieme tra le montagne, si frequentavano sin da bambine e anche da grandi non si sono mai perse di vista. E ora hanno avuto il privilegio di fare festa insieme per i cento anni.

Le tre «super nonne» si raccontano volentieri: Maria continua ad avere una battuta per tutti, mentre Antonietta, fino allo scorso anno, vangava il campo per seminare le patate e a fine stagione le raccoglieva da sola, amando sdraiarsi a terra per riposarsi. Giovanna è invece la più invidiata per la sua pelle, ancora fresca e senza una ruga.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

