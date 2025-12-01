Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Nonna Luigia, un secolo tra calcio e minestra

Viviana Filippini
La donna ha festeggiato i 100 anni nei giorni scorsi con i figli Franco, Angelo e Antonio, le nuore, i quattro nipoti e una pronipote
La signora Luigia con i parenti - © www.giornaledibrescia.it
La signora Luigia con i parenti - © www.giornaledibrescia.it
AA

Sono 100 le candeline per Luigia Passi di Verolanuova. Un traguarda festeggiato nei giorni scorsi con i figli Franco, Angelo e Antonio, le nuore, i quattro nipoti e una pronipote. Non potevano mancare gli auguri dell’Amministrazione comunale Carlotta Bragadina, assessore ai Servizi sociali e Stefano Zanoli, assessore ai Giovani e tempo libero.

Classe 1925, Luigia ricorda che in gioventù lavorò per qualche mese all’asilo Boschetti. Poi, l’incontro con Serafino Azzini, l’amore della vita, e il matrimonio nel 1953. Da quel momento Luigia ha sempre lavorato nei campi, come faceva il marito, e si è occupata dei figli. «Sono dei tesori - dice nonna Luigia -, sempre presenti, anche se a volte si preoccupano un po’ troppo facendomi tante raccomandazioni, ma lo fanno perché mi vogliono bene».

Luigia vive da sola, però Franco, Angelo e Antonio, ogni giorno, passano per prepararle il pranzo, la cena e sistemare un po’ la casa. Sempre presenti anche le nuore accanto a nonna Luigia, che ogni domenica va a pranzo da loro, a rotazione. Le su passioni sono guardare il calcio (è tifosa del Brescia) in tv e prendersi cura di fiori e piante. E, a tavola, adora la minestra -che non deve mai mancare-, le tagliatelle con i funghi porcini e la polenta. Tra i tanti ricordi della centenaria ci sono il lavoro da contadina con gli «scarfoi», quando toglieva le foglie secche del grano per sgranare poi le pannocchie.

E ancora don Vito, don Benedetto e don Marco, i preti che erano presenti negli anni Cinquanta in paese, ma anche il fatto che lei, essendo di costituzione gracile, prendeva spesso le vitamine e che la sua merenda preferita era l’immancabile fetta di pane con l’olio e sale, alternata alla polenta nel latte. Un piatto che a casa chiamavano «Scalofö». «Mamma Luigia – dicono i figli – è sempre state una mamma buona e presente, anche se a volte eravamo noi un po’ troppo vivaci e lei doveva richiamarci all’ordine, ma lo faceva per il nostro bene».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ultracentenariVerolanuova
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario