Ubriaco sul pullman aggredisce una donna a Brescia

Attimi di paura per i passeggeri della linea 12 che hanno assistito all’aggressione di un uomo, visibilmente ubriaco, nei confronti di una donna che si era permessa di dirgli di stare calmo. È successo ieri sul pullman della linea Fiumicello-Verrocchio poco dopo l’ora di pranzo, all’uscita degli studenti da scuola.

E, infatti, sul mezzo c’erano molti giovani che non solo hanno assistito impauriti alla scena, ma sono stati proprio alcuni di loro i primi a essere aggrediti verbalmente dall’uomo, un nordafricano di circa 50 anni visibilmente alterato. Prima ha infastidito gli studenti, che stavano tornando a casa, e quando una donna di 46 anni, a quanto risulta una connazionale dell’uomo, si è avvicinata per dirgli qualcosa lui l’ha colpita in faccia, facendola sanguinare.

Il pullman si è fermato davanti alla stazione ed è qui che è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca per soccorrere la donna ferita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Brescia, che hanno portato l’uomo in caserma per l’identificazione. Ma, visto che le ferite non sono particolarmente gravi, non è possibile procedere d’ufficio contro l’uomo. E, a quanto risulta, nessuna delle persone coinvolte (nemmeno la donna aggredita) avrebbe sporto querela.