Tutti a passo svelto tra colori e altruismo: a Gussago torna «The Run»

A Gussago l’estate non ha ancora finito i colori. Sabato 5 settembre torna infatti «The Run - The Colors of Summer», la corsa benefica organizzata dall’oratorio San Filippo Neri, pronta a riportare per le strade del paese quella miscela di polvere colorata, musica, corsa e festa che negli anni ha trasformato l’iniziativa in uno degli appuntamenti più attesi di fine estate. Le iscrizioni sono già aperte e si possono effettuare sul sito della parrocchia.
La formula è semplice e proprio per questo funziona: cinque chilometri a passo libero, senza cronometro e senza l’ansia del risultato, con l’obiettivo di arrivare al traguardo tutti insieme. A fare la differenza, ancora una volta, saranno i colori, che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso trasformando la camminata in una vera festa all’aperto. Ma quest’anno dietro al divertimento c’è una destinazione precisa per la solidarietà.
Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a Vol.Ca. (Volontariato Carcere), associazione che opera in sintonia con la Pastorale carceraria della Diocesi di Brescia e offre un aiuto concreto alle persone detenute e ai loro familiari. L’associazione collabora con l’istituzione carceraria e con la magistratura, e sostiene percorsi rivolti a chi vive l’esperienza della detenzione o di misure alternative alla pena, con l’obiettivo del reinserimento nella società.
Una corsa, dunque, che mette insieme due dimensioni: la leggerezza di una serata di festa e un gesto concreto verso chi si trova in una situazione di fragilità. Il programma parte già dalla mattina. Il ritiro dei kit sarà possibile in oratorio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18. Alle 18.30 è fissata la partenza dall’oratorio. Al termine della camminata, la festa continuerà con stand gastronomico e animazione sotto il tendone.
E se il cielo decidesse di metterci lo zampino, nessun problema: gli organizzatori hanno già previsto che la corsa si svolgerà anche in caso di pioggia. Per chi conosce già «The Run», l’appuntamento è quello da segnare sul calendario; per chi non l’ha mai provata, può essere l’occasione giusta per scoprire una corsa dove arrivare primi conta decisamente meno del motivo per cui si parte.