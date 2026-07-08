Turista polacca investita sul lungolago: paura a Sale Marasino

Paura questa mattina sul lungolago a Sale Marasino, dove una turista polacca è stata investita in prossimità delle strisce pedonali, all’uscita di un hotel in via Dante Alighieri. È intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato al Civile in codice giallo la donna, che non sarebbe in pericolo di vita.
Nessuna grave conseguenza nemmeno per l’anziana che era alla guida dell’auto, portata all’ospedale di Iseo per accertamenti.
Sul posto anche un’ambulanza, i carabinieri di Marone e i Vigili del fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza la strada, sulla quale si era riversato del carburante fuoriuscito dal veicolo.