Turista polacca investita sul lungolago: paura a Sale Marasino

La donna è stata trasportata al Civile con l’elisoccorso, e non sarebbe in pericolo di vita

08 luglio 2026

Fotogallery 5 foto Turista investita a Sale Marasino Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti turistainvestitalungolagoSale Marasino Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...