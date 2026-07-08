Turista cade in bici sopra i laghetti del Bruffione: soccorso in serata

Paura in serata nei pressi del passo Brealone, in territorio di Bagolino. Un uomo, impegnato in un’escursione in bicicletta, è caduto mentre si trovava nella zona dei laghetti del Bruffione, riportando un trauma che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.
L’allarme è scattato in serata, quando è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per raggiungere l’area, particolarmente impervia. I soccorritori hanno individuato il ciclista e lo hanno recuperato. L’uomo, nonostante la caduta, era cosciente al momento dei soccorsi, ma presentava problemi agli arti inferiori. Con lui c’era un familiare.
Trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia, è stato preso in carico dai sanitari per un politrauma. Le sue condizioni dovranno essere valutate attraverso ulteriori accertamenti, necessari anche per escludere eventuali emorragie interne, nonostante fosse vigile durante le operazioni di recupero.
Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, i due ciclisti sarebbero turisti irlandesi impegnati in un’escursione nella zona del passo Brealone e dei laghetti del Bruffione, una delle aree montane più frequentate dell’Alta Valle Sabbia. Le circostanze della caduta sono al vaglio dei soccorritori.