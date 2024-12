Turismo invernale, il Maniva sorride aspettando che nevichi

Le strutture sono sold out e gli appassionati gremiscono, specie nel fine settimana, le piste. È un buon inizio di stagione per il comprensorio sciistico Maniva, che ha aperto i battenti il week end appena conclusosi. «Per quanto riguarda le prenotazioni direi che le cose vanno molto bene – spiega il direttore di Maniva Ski, Stefano Lucchini –: le strutture sono sold out». Lo sguardo è ora puntato anche verso Capodanno: Maniva Ski propone il cenone di San Silvestro e, dalla mezzanotte, un party con dj set aperto anche a coloro che non hanno preso parte alla cena (per info: www.manivaski.it).

Benché non sia nevicato molto, i cannoni sparaneve hanno lavorato incessantemente per garantire piste pronte. «Nonostante la poca neve, con il nuovo innevamento programmato abbiamo reso perfetta la seggiovia Persek con le rispettive piste, tutti i campi scuola e la pista bob – aggiunge Lucchini –. Ovviamente al prossimo freddo continueremo a sparare: a volte fa più freddo in pianura che in quota, e questa inversione termica non viene percepita dall’utente, ma noi spariamo sempre quando possibile».

Piste e prezzi

Durante la settimana sono aperte la seggiovia Persek e la pista Persek 1 e il costo dello skipass è di 20 euro per i nati tra il 1945 e il 2006, di 15 euro per i nati fra il 2007 e il 2012 e di 10 euro per i nati fra il 2013 e il 2022. Aperto anche il campo scuola Chalet Maniva a 15 euro per il giornaliero e 13 per mezza giornata. La domenica e i festivi si aggiungono anche il campo scuola Bagolino, la pista bob (10 euro per tutto il giorno) e slitte, che è raggiungibile in auto solo dalla sponda valtrumplina. I costi ammontano a 25 euro per gli adulti, a 20 per i ragazzi e a 15 euro per i bambini, mentre rimangono invariati quelli dei campi scuola.

Oltre allo Chalet Maniva e all’Hotel Bonardi, aperti anche nei feriali, nei festivi sarà aperto anche il nuovo Chalet Igloo alla partenza della seggiovia Persek. Rimarranno invece chiusi lo Chalet Dasdana e gli altri impianti fino a nuova comunicazione di Maniva Ski.