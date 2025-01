Turismo e Cin, a Brescia l’85% delle strutture è in regola

Quasi l'80% delle strutture ricettive e degli appartamenti registrati nella banca dati nazionale ha ottenuto il Codice identificativo nazionale (Cin), fondamentale per la trasparenza e la legalità nel settore turistico. L’obiettivo è garantire la sicurezza e la regolarità delle attività di locazione turistica, limitando l’abusivismo e tutelando gli hotel, prevedendo anche sanzioni in caso di mancata conformità.

Chi ne è sprovvisto non potrà più trovare spazio sulle piattaforme come Airbnb o Booking. I siti che aggregano annunci, infatti, si sono impegnati a richiederlo e ad escludere dalle liste chi non lo fornisce. Ad oggi, sono oltre 451.000 le strutture in possesso del codice su un totale di 571.000 registrate.

Leggi anche Hotel e affitti brevi, un codice per censire tutto il Bresciano

Nel Bresciano

In provincia di Brescia, su 8.572 strutture registrate, 7.291 (l’85,06%) hanno ottenuto il Cin. In vetta c'è la provincia di Matera (94,10%), seguita dalla provincia autonoma di Bolzano (93,09%). In coda alla classifica si trovano invece le province di Terni (54,33%) e Trieste (55,69%). La regione leader per numero di Cin rilasciati è la Toscana (54.134), seguita da Lombardia (48.463), Veneto (48.747), Lazio (40.244), Puglia (36.720) e Sicilia (35.411).

L'appello di Federalberghi

«Il Codice identificativo nazionale è uno strumento essenziale per combattere l’illegalità e il sommerso nel settore turistico», dichiara la Federalberghi. La legge di bilancio 2025 ne rafforza l’importanza, prevedendone l’obbligo nelle dichiarazioni fiscali e nei documenti delle transazioni comunicate dai portali online.

Leggi anche Gli hotel alzano il livello, ora crescono i quattro e i cinque stelle

«Invitiamo i ritardatari ad affrettarsi per mettersi in regola – sottolinea Fantini, presidente di Federalberghi –. Confidiamo che il periodo di rodaggio sia ispirato a principi di ragionevolezza, tutelando chi dimostra di aver avviato il processo per l’ottenimento del Cin».

Le sanzioni

Da oggi, le strutture sprovviste del Cin saranno soggette a sanzioni amministrative: da 800 a 8.000 euro per mancanza del Cin e da 500 a 5.000 euro per mancata esposizione o indicazione del codice negli annunci. Le stesse sanzioni verranno applicate agli intermediari e ai portali che non riporteranno il Cin negli annunci pubblicitari.

Sul portale del ministero del Turismo è possibile monitorare lo stato di avanzamento e verificare l’autenticità del Cin.