Tuffo di Santo Stefano nel lago d’Iseo: più di 30 i temerari
La tradizione raduna di anno in anno sempre più persone: la temperatura dell’acqua era di 10,5 gradi
Loading video...
Il tuffo di Santo Stefano nel lago d'Iseo
AA
È diventato ormai una tradizione il tuffo di Santo Stefano nel porto G. Rosa di Iseo, organizzato dal gruppo Sub Iseo al quale di anno in anno partecipano sempre più persone. Un po’ come il tuffo di Capodanno a Maderno, sul lago di Garda, che quest’anno festeggerà la ventesima edizione.
Questa mattina i tuffatori e le tuffatrici erano più di trenta, con l’acqua del lago a 10.5 gradi: una bella manifestazione di forza e di amore per il lago in tutte le stagioni.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.