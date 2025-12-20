Tuffo di Capodanno, Maderno si prepara alla ventesima edizione

Ultime prove generali a Maderno in vista del Tuffo di Capodanno, giunto alla ventesima edizione, in programma alle 11 del primo gennaio. Il raduno è fissato alle 10 per il censimento dei partecipanti, molti dei quali stranieri o provenienti da fuori provincia.

Lo scorso anno sono stati oltre un centinaio gli audaci che hanno risposto all’appello di Alido Cavazzoni, presidente del gruppo «Quelli che fanno il bagno tutto l’anno». Questa mattina la temperatura del lago era di 12 gradi, mentre all’esterno si registravano 11 gradi.

Una dozzina i nuotatori che si sono tuffati al lido, vicino all’imbarcadero, sotto lo sguardo di numerosi curiosi. La permanenza in acqua è durata anche oltre dieci minuti. Per il primo gennaio si attendono almeno 150 partecipanti.