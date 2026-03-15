Rivoltella, tubo privato perde acqua da agosto: residenti infuriati

Non serve che piova: in via San Zeno, a Rivoltella, l’acqua scorre sempre. Esce da un cortile privato divenuto ormai uno stagno e per una trentina di metri scende lungo la strada fino a un tombino, passando anche sopra uno stallo per disabili. Un piccolo ruscello che non nasce dal maltempo, ma da una perdita che va avanti ormai da agosto. Ora però qualcosa potrebbe muoversi.

Il sindaco di Desenzano, Guido Malinverno, venuto a conoscenza della situazione da pochi giorni, ha spiegato che proverà a trovare una mediazione. È la speranza dei residenti. Il nodo è un tubo che passa sotto l’area privata e che serve un’altra abitazione. Da mesi perde in modo continuo, allagando il cortile e riversandosi poi sulla strada.

Il paradosso è che nessuno riesce a intervenire. I condomini non possono sistemare la perdita perché il tubo non è loro. Acque Bresciane non interviene perché si tratta di una condotta privata. E il proprietario dell’abitazione servita dal tubo si trova in una situazione di forte difficoltà. Chi vive nello stabile ha provato tutte le strade: segnalazioni, avvocati, perfino la disponibilità a pagare i lavori. Ma ogni tentativo si è fermato davanti allo stesso nodo: intervenire su un impianto privato significherebbe assumersi responsabilità non da poco.

Anche i residenti della zona conoscono bene quel piccolo ruscello. «Ma non sarebbe ora di intervenire?» ha commentato un vicino di casa. Un’altra residente racconta invece di cercare di girare sempre al largo per la paura di scivolare. Le preoccupazioni riguardano anche le abitazioni: chi vive al piano terra teme che l’umidità possa intaccare le mura, mentre nel cortile si teme il cedimento del terreno quando passano le auto. Senza contare le conseguenze quotidiane: bambini che non possono giocare all’aperto, fango, zanzare. Domani è previsto un sopralluogo del sindaco con i tecnici: il fatto che l’acqua finisca sulla strada pubblica è l’elemento che potrebbe aprire uno spiraglio per trovare una soluzione.