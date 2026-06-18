Trump ha firmato l’accordo con l’Iran: il video da Versailles

Ad annunciarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron con un video sui suoi social network. Anche Teheran ha confermato: il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottoscritto il memorandum d’intesa

18 giugno 2026 2 ' di lettura

Donald Trump ieri sera alla reggia di Versailles - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti guerra in Iranaccordo di paceIranUsa Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...