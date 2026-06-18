Trump ha firmato l’accordo con l’Iran: il video da Versailles

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato a Versailles l’accordo tra Stati Uniti e Iran. Ad annunciarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che sui social ha pubblicato un video della firma.
«Il presidente Trump ha firmato stasera a Versailles l’accordo tra l’Iran e gli Stati Uniti. Questo accordo apre la strada a una pace duratura e permette la riapertura dello stretto di Hormuz. È un passo importante nella giusta direzione per i nostri compatrioti che permetterà di ottenere presto una diminuzione dei prezzi dell’energia», ha scritto Macron.
Anche la Casa Bianca ha diffuso le immagini della firma. Nel video si vede Trump seduto a un tavolo a Versailles tra Macron e la moglie Brigitte. Dopo aver firmato il documento, il presidente statunitense riceve gli applausi dei presenti. Si sente Macron pronunciare un «bravo» prima di applaudire e stringere la mano al segretario di Stato Marco Rubio. Successivamente Trump ha consegnato il documento a Rubio e Macron gli ha rivolto un «Great job».
La conferma da Teheran
La firma dell’intesa è stata confermata anche dalle autorità iraniane. L’agenzia Irna ha pubblicato le immagini del presidente iraniano Masoud Pezeshkian dopo la sottoscrizione del memorandum d’intesa con gli Stati Uniti.Nelle fotografie diffuse dall’agenzia, Pezeshkian appare con un documento scritto in farsi che riporta, in calce, le firme sua e di Trump.
Secondo Irna, anche il primo ministro del Pakistan Shehbaz firmerà il memorandum, riconoscendo il ruolo di mediazione svolto dal suo Paese nel processo diplomatico che ha portato all’accordo.
Trump: «L’intesa raggiunge tutti gli obiettivi»
In precedenza, al termine del G7 di Evian, Trump aveva definito il vertice «un grande successo» e aveva difeso l’accordo con Teheran alla vigilia della firma. «L’intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto», ha dichiarato il presidente statunitense.
Trump ha aggiunto che «con la nuova leadership» sarebbe possibile «il cambio di regime», ma ha anche lanciato un avvertimento: «Se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe».
I contenuti dell’accordo e la missione europea
Nel frattempo è stato diffuso il testo dell’accordo, che prevede per l’Iran un fondo privato da 300 miliardi di dollari. L’Europa sta inoltre preparando una missione nello Stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. «Pronti ad affiancarci una ventina di Paesi», ha affermato Macron. Tra i Paesi coinvolti viene indicata anche l’Italia.
Durante la visita serale a Versailles, considerata simbolo dell’amicizia franco-americana, Trump ha auspicato anche la fine della guerra in Ucraina, parlando di «ottimi colloqui con Zelensky e Putin».