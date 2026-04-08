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Truffe nel commercio di auto: sequestri per oltre 900mila euro

Andrea Cittadini
Sequestrati immobili, terreni e 31 veicoli a nove componenti di una famiglia sinti: secondo gli inquirenti vivevano di truffe nel commercio di auto, tra documenti falsi e chilometri alterati
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Truffe nel commercio di auto: il video dell'operazione
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Beni per circa un milione di euro sono stati sequestrati a nove persone appartenenti alla stessa famiglia di origini sinti nell’ambito di un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Brescia, riguarda immobili, terreni e 31 autoveicoli per un valore complessivo stimato in oltre 900mila euro. Alla base della misura, «l’evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati e il patrimonio accumulato». Nell’ambito dell’inchiesta è stata arrestata per ricettazione Cinzia Diener, 60enne, in cella su ordine di carcerazione perchè deve scontare quattro anni di reclusione per reati precedenti. 

Attività illecite

Secondo gli inquirenti, i nove familiari dal 2014 avrebbero vissuto abitualmente dei proventi di attività illecite, in particolare truffe nel commercio di auto. Le indagini hanno accertato un sistema basato sulla falsificazione delle carte di circolazione e sull’alterazione del chilometraggio dei veicoli, poi rivenduti a prezzi maggiorati.

Il presunto giro illecito si sarebbe sviluppato attraverso sette imprese individuali riconducibili agli indagati, tutte operanti nel settore del commercio di autoveicoli e risultate inadempienti agli obblighi fiscali per più anni. Tra i beni sequestrati figurano un immobile e un’area edificabile nel capoluogo, oltre a una proprietà a Travagliato.

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