Finto operatore bancario: sventata truffa da 98mila euro a Coccaglio

I carabinieri della stazione di Cologne hanno sventato una maxi-truffa da 98.000 euro ai danni di un 67enne a Coccaglio. L’uomo era stato contattato da un falso operatore bancario che gli aveva chiesto di effettuare due bonifici. Grazie alla segnalazione immediata, i carabinieri hanno bloccato il trasferimento del denaro.

La truffa è stata possibile grazie alla tecnica dello spoofing, che permette di manipolare il numero di telefono visualizzato sul display. I carabinieri raccomandano di essere prudenti e di non fornire informazioni personali o bancarie a sconosciuti.