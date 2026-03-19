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Finto operatore bancario: sventata truffa da 98mila euro a Coccaglio

Roberto Manieri
La vittima è un 67enne: i carabinieri di Cologne, allertati tempestivamente, sono riusciti a bloccare il trasferimento di denaro
L'uomo era stato contattato telefonicamente da un finto operatore bancario
L'uomo era stato contattato telefonicamente da un finto operatore bancario
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I carabinieri della stazione di Cologne hanno sventato una maxi-truffa da 98.000 euro ai danni di un 67enne a Coccaglio. L’uomo era stato contattato da un falso operatore bancario che gli aveva chiesto di effettuare due bonifici. Grazie alla segnalazione immediata, i carabinieri hanno bloccato il trasferimento del denaro.

La truffa è stata possibile grazie alla tecnica dello spoofing, che permette di manipolare il numero di telefono visualizzato sul display. I carabinieri raccomandano di essere prudenti e di non fornire informazioni personali o bancarie a sconosciuti.

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