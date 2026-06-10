Salò, truffatori chiedono soldi durante il passaggio della Mille Miglia

Chiedevano soldi per aiutare bambini disabili o sordi. Facevano compilare moduli e proponevano donazioni. Ma nessuna associazione li aveva incaricati e, secondo i carabinieri, quei soldi sarebbero rimasti a loro.
Avevano scelto il lungolago di Salò durante il passaggio della Mille Miglia come palcoscenico per la loro truffa i tre rumeni, due uomini di 30 anni e una donna di 27, che i carabinieri hanno denunciato dopo le segnalazioni di cittadini e turisti. I militari li hanno individuati tra la folla e portati in caserma.
Addosso avevano 90 euro che qualcuno aveva dato loro nella convinzione che aiutassero i bisognosi ma che sono a tutti gli effetti provento di attività illecita e moduli di una fantomatica associazione di assistenza. Se qualcuno li avesse incontrati o avesse dato loro del denaro è invitato a rivolgersi ai carabinieri.