Salò, truffatori chiedono soldi durante il passaggio della Mille Miglia

Facevano compilare moduli e proponevano donazioni per bambini disabili, ma nessuna associazione li aveva incaricati e, secondo i carabinieri, quei soldi sarebbero rimasti a loro

10 giugno 2026 1 ' di lettura

I carabinieri con il materiale sequestrato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti truffaMille MigliaSalò Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...