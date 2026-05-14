«Nonna, ho l'Hantavirus, devi pagare le cure»: 92enne sventa la truffa

La dinamica del raggiro

Il copione, studiato nei minimi dettagli per ingenerare il panico, è scattato via telefono. All'altro capo una voce si è spacciata per la nipote dell'anziana, sostenendo in tono allarmato di trovarsi in quel momento al pronto soccorso perché risultata positiva al test per l'«Hantavirus». Per rendere credibile il racconto, la «voce» ha spiegato di aver già ricevuto una prima somministrazione, ma di aver immediato bisogno di ulteriori vaccini e terapie specifiche. Cure salvavita che – secondo la messinscena – avrebbero dovuto essere fornite da una clinica esterna a un costo decisamente elevato. Di qui, la richiesta di un urgente aiuto economico.