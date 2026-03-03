Giornale di Brescia
Si fingono carabinieri per truffa, arrestati con 30mila euro di gioielli

Vittima una donna di 84 anni residente a Sale Marasino: i malviventi sono stati bloccati in auto dopo il raggiro
Si sono finti carabinieri per raggirare un’anziana di 84 anni, ma sono stati arrestati poco dopo dai militari veri. È accaduto a Sale Marasino. Tre persone sono state fermate in flagranza dai carabinieri con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana del paese.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai militari, la pensionata era stata contattata telefonicamente da un uomo che, qualificandosi falsamente come carabiniere del Comando provinciale, le aveva prospettato presunte conseguenze giudiziarie per un familiare, convincendola a consegnare denaro e preziosi.

Poco dopo una donna si è presentata all’abitazione della vittima, facendosi consegnare 1.400 euro in contanti e gioielli in oro per un valore stimato di circa 30mila euro. La complice si è quindi allontanata a bordo di un’auto con altri due uomini.

L’intervento dei carabinieri ha consentito di intercettare e bloccare il veicolo poco distante. Durante la perquisizione personale e dell’auto l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

