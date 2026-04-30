Trovato con dosi di cocaina, arrestato per spaccio un uomo a Marone
Il controllo dei carabinieri mentre il 47enne era alla guida della sua auto. In casa sua rinvenuta altra droga
La droga rinvenuta dai carabinieri
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