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Trovato con dosi di cocaina, arrestato per spaccio un uomo a Marone

Il controllo dei carabinieri mentre il 47enne era alla guida della sua auto. In casa sua rinvenuta altra droga
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La droga rinvenuta dai carabinieri
La droga rinvenuta dai carabinieri

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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cocainaspaccio di drogaMarone
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