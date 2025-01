Trovato cadavere in un bosco a Bovegno: potrebbe essere Manuel Cantoni

La voce in paese si è diffusa in un attimo. Quel corpo trovato impiccato in avanzato stato di decomposizione in un bosco di Graticelle di Bovegno potrebbe essere quello di Manuel Cantoni. L'uomo, 38 anni, si è allontanato lo scorso 2 agosto con il furgone dell'azienda per la quale lavorava, e da allora non si hanno più sue notizie. Il suo furgone è stato poi ritrovato a Bovegno lo stesso giorno.

La segnalazione

Da allora non ci sono più state segnalazioni di suoi avvistamenti. In questi mesi nessun'altra persona si è resa irreperibile nell'alta Valtrompia. A questo punto saranno le indagini necroscopiche a stabilire se effettivamente quello è il corpo di Manuel Cantoni. Si chiuderebbe così un giallo che per molte settimane ha animato l'alta Valtrompia.

Va anche registrato che immediatamente dopo la sua scomparsa ci fu una segnalazione all'autorità giudiziaria perché il cellulare dell'uomo era stato più volte attivato e poi spento, e i messaggi che aveva ricevuto erano stati letti.

Le parole del fratello

«I carabinieri ci hanno avvisato ieri sera, giovedì. Il corpo sarebbe stato trovato in giornata e i militari si sarebbero recati in un luogo ben preciso e determinato». Il fratello di Manuel Cantoni è chiuso nel riserbo e ovviamente si attacca alla speranza che quel corpo possa non essere il fratello scomparso. «È una zona di caccia, conosco quel bosco a Graticelle: è frequentato da cacciatori e non capisco come eventualmente a distanza di tanti mesi possa essere successa una cosa del genere».