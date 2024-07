Teneva in casa tre ordigni bellici: denunciato 40enne a Rezzato

Sono stati messi in sicurezza stamattina gli ordigni bellici risalenti alla Seconda guerra mondiale, che erano abusivamente conservati nella casa di un cittadino di Rezzato di circa 40 anni.

Gli ordigni – una bomba dell’esercito americano, una spoletta di granata sempre made in Usa e uno spezzone di granata d’artiglieria austriaca, che l’uomo ha detto di aver trovato tempo fa sulle colline bresciane –, pur essendo inerti, hanno richiesto il lavoro gli artificieri del 10° reggimento genio guastatori di stanza a Cremona. Con loro è intervenuto anche un cordone di sicurezza formato dalla Polizia Locale, dai Carabinieri di Rezzato e dal personale sanitario della Croce Rossa corpo militare.

Tutto è partito quando il cittadino rezzatese è andato al comando della Locale per denunciare il ritrovamento di un pugnale antico, che riteneva rischioso da tenere in casa per il suo valore storico e artistico. Gli agenti gli hanno quindi chiesto dove e come lo avesse trovato (che è poi risultato effettivo interesse storico: risale addirittura tra la fine del Trecento e l’inizio di Quattrocento): le loro domande hanno però agitato l’uomo, che ha iniziato a raccontare le cose in modo sconnesso e contraddittorio, insospettendo gli agenti. Così è scattata la perquisizione.

Oltre alle bombe, nella casa del 40enne sono state trovate due baionette degli anni Trenta, della polvere da sparo e un metaldetector che serviva proprio per questo genere di ritrovamenti. Tutto è stato sequestrato e per gli ordigni si è proceduto stamattina alla messa in sicurezza andata in atto stamane.

Per l’uomo già dai giorni scorsi è invece scattata la denuncia per detenzione abusiva di armi.