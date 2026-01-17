Trovata morta dentro un canale a San Polo l’anziana scomparsa

Si sono concluse nel peggiore dei modi possibili le ricerche di Renata Zanola, la 79enne scomparsa di casa giovedì sera a Sanpolino.

Il corpo della donna è stato ritrovato in un canale non lontano dalla sua abitazione, nelle vicinanza del centro sportivo Michelangelo. Per lei, affetta dalla malattia di Alzheimer, la prefettura aveva attivato un piano di ricerche, con le attività di accertamento e indagine affidate ai carabinieri.