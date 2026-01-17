Trovata morta dentro un canale a San Polo l’anziana scomparsa
Tragico esito delle ricerche iniziate giovedì sera: il corpo della 79enne Renata Zanola rinvenuto in un corso d’acqua nelle vicinanze del centro sportivo Michelangelo
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- Il luogo dove è stata ritrovata l'anziana scomparsa - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
AA
Si sono concluse nel peggiore dei modi possibili le ricerche di Renata Zanola, la 79enne scomparsa di casa giovedì sera a Sanpolino.
Il corpo della donna è stato ritrovato in un canale non lontano dalla sua abitazione, nelle vicinanza del centro sportivo Michelangelo. Per lei, affetta dalla malattia di Alzheimer, la prefettura aveva attivato un piano di ricerche, con le attività di accertamento e indagine affidate ai carabinieri.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.