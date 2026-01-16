Anziana scomparsa a Sanpolino, ricerche in corso

Sono riprese questa mattina le ricerche di una donna anziana affetta da Alzheimer, scomparsa ieri nella zona di Sanpolino, alla periferia est di Brescia. Al momento dell’allontanamento indossava un pigiama di colore scuro, e potrebbe apparire confusa e smarrita.

L'anziana scomparsa

L’area interessata è quella di campagna dove solitamente atterrano i parapendii che si lanciano dalla Maddalena, una zona non particolarmente impervia ma attraversata da diversi corsi d’acqua. Proprio la presenza di fossi e canali rende più complessa la perlustrazione e richiede particolare attenzione da parte dei soccorritori.

Le ricerche erano state sospese nel corso della notte e sono ripartite all’alba. I Vigili del fuoco, insieme a Carabinieri e Protezione civile, stanno attivando più squadre operative per scandagliare l’area e aumentare le possibilità di individuare la donna nel più breve tempo possibile.

S’invita a chiunque dovesse avvistare la donna di avvisare immediatamente il 112, chiedendo l'intervento di una pattuglia.