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Roma: uccisi a coltellate padre, madre e la figlia di 6 anni

I corpi sono stati trovati sotto un letto dagli agenti della Polizia. È caccia al killer
Agenti della Polizia di Stato - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
Agenti della Polizia di Stato - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it

Triplice omicidio in via Montiglio, zona Pineta Sacchetti, a Roma. La Polizia di Stato ha trovato padre, madre e figlia di sei anni uccisi a coltellate. I corpi sono stati trovati nascosti sotto un letto, in un lago di sangue. L'assassino è fuggito: si tratterebbe di un amico di famiglia.

Sul posto c'era un altro minorenne ferito: il figlio più grande della coppia, che sarebbe riuscito a scappare e a dare l'allarme. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Le vittime sono originarie del Bangladesh e senza precedenti. Il padre lavorava in un supermercato.
 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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