Trenord, il biglietto del treno si riceve su WhatsApp: come funziona

Dopo aver scelto il biglietto al distributore automatico o al Digital Gate, è necessario selezionare l’opzione WhatsApp e inquadrare il QR Code mostrato sullo schermo. Si apre così una chat precompilata con «Biglietti Trenord». Dopo la conferma delle ultime cifre del numero di telefono, il sistema invia in conversazione il link per visualizzare il titolo di viaggio con tutti i dettagli utili. Il biglietto può poi essere mostrato direttamente dallo smartphone durante i controlli a bordo.

Attivazione

I biglietti ferroviari, aeroportuali e transfrontalieri non richiedono convalida e si attivano automaticamente nell’orario indicato al momento dell’acquisto. Se si parte prima del previsto, è disponibile una funzione per anticipare l’orario. Per i biglietti Stibm, invece, resta necessaria l’attivazione con un tap prima della partenza.

Su WhatsApp è attivo anche il canale Trenord «Il mio treno», che permette di ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla propria corsa. Inserendo il numero del treno oppure indicando stazioni e orari del viaggio, è possibile conoscere binario programmato, orari di partenza e arrivo e, durante il tragitto, eventuali aggiornamenti su transiti e orario previsto di arrivo a destinazione.