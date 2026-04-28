Trenord, il biglietto del treno si riceve su WhatsApp: come funziona

Il biglietto del treno ora si può ricevere direttamente su WhatsApp. È la novità introdotta da Trenord, che amplia i canali digitali di vendita permettendo ai passeggeri di acquistare il titolo di viaggio alle colonnine self-service presenti nelle stazioni e ai Digital Gate attivi a Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa T1.
Quali biglietti si possono acquistare
Attraverso il nuovo sistema sono disponibili i biglietti per viaggiare sui treni del servizio regionale e suburbano, sul Malpensa Express e sulle linee transfrontaliere. Si possono inoltre acquistare i biglietti integrati per gli spostamenti nell’area Stibm e i ticket delle «Gite in treno», pacchetti che uniscono viaggio ferroviario ed esperienze per il tempo libero.
Dopo aver scelto il biglietto al distributore automatico o al Digital Gate, è necessario selezionare l’opzione WhatsApp e inquadrare il QR Code mostrato sullo schermo. Si apre così una chat precompilata con «Biglietti Trenord». Dopo la conferma delle ultime cifre del numero di telefono, il sistema invia in conversazione il link per visualizzare il titolo di viaggio con tutti i dettagli utili. Il biglietto può poi essere mostrato direttamente dallo smartphone durante i controlli a bordo.
Attivazione
I biglietti ferroviari, aeroportuali e transfrontalieri non richiedono convalida e si attivano automaticamente nell’orario indicato al momento dell’acquisto. Se si parte prima del previsto, è disponibile una funzione per anticipare l’orario. Per i biglietti Stibm, invece, resta necessaria l’attivazione con un tap prima della partenza.
Su WhatsApp è attivo anche il canale Trenord «Il mio treno», che permette di ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla propria corsa. Inserendo il numero del treno oppure indicando stazioni e orari del viaggio, è possibile conoscere binario programmato, orari di partenza e arrivo e, durante il tragitto, eventuali aggiornamenti su transiti e orario previsto di arrivo a destinazione.