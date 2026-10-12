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Treno a idrogeno, polemiche a Iseo: «Compensazioni mai realizzate»

Le proteste dei cittadini, preoccupati per la sicurezza dell’area e il valore delle loro case
Veronica Massussi
Polemiche ad Iseo in attesa delle compensazioni al treno ad idrogeno
Polemiche ad Iseo in attesa delle compensazioni al treno ad idrogeno

L’impianto per il treno ad idrogeno di Iseo, situato tra via Ninfea, viale Europa e via Roma, all’indomani della visita regionale per il termine dei lavori, continua a preoccupare i residenti della zona. «In primis eravamo preoccupati per la sicurezza del luogo e per la sua idoneità, visto che si trova a ridosso di un’area densamente abitata – riferisce Gianluca Serioli, residente in via Ninfea – ma anche per la svalutazione economica degli immobili che, trovandosi qui, non sono allettanti per il mercato immobiliare. Ho chiesto di innalzare una siepe o una barriera di alberi che almeno permettesse di occultare la vista ma non è stata assolutamente risolutiva. Non da ultimo, sappiamo che le opere di compensazione elencate nel protocollo d’intesa tra comune di Iseo e Ferrovie Nord, stilato nel 2022 quando si cominciò a parlare di treni ad idrogeno, non sono mai state realizzate né contemplate e questo per Iseo e gli iseani è una beffa».

Promesse

Tra le opere di compensazione figurano il sottopasso o sovrappasso di via Mier, un progetto di fattibilità per eliminare i passaggi a livello, oggi invisi ai più per il loro continuo abbassarsi, dei parcheggi e un’area verde in una zona deposito della ferrovia ed altro ancora. «I lavori di costruzione dei due impianti di Edolo e Iseo sono stati completati a giugno 2026 – rimarca Regione Lombardia- e i fondi assegnati sono pari a 97,2 milioni di euro, su un totale di 362,4 milioni, relativi a questi due impianti e all’impianto di rifornimento di idrogeno di Rovato, in servizio dal 2025».

Il Comitato Treni a Idrogeno, costituito da cittadini di tutta la Valle Camonica e del Sebino ha chiesto interlocuzioni con Regione Lombardia, Fnm e Trenord ma non è mai stato convocato né ascoltato

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