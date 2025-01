Treno investe auto al passaggio a livello di Gianico, linea interrotta

Nuovi guai per i pendolari in viaggio lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo: uno dei treni in viaggio ha travolto un’auto all’altezza del passaggio a livello di Gianico poco dopo le 6.30 di questa mattina.

La circolazione ferroviaria è quindi interrotta tra le stazioni di Breno e di Pisogne. Sul posto stanno intevenendo i soccorritori e i Vigili del fuoco, al momento non si segnalano feriti.