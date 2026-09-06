Tremila persone nel cuore di Brescia per la Zebra Run

Oltre tremila zebre hanno camminato e corso nel centro della città per i bambini della Pediatria del Civile. La Zebra Run compie dieci anni e ha radunato attorno a sè grandi e piccoli runner e camminatori entusiasti di contribuire ai progetti dell’associazione.
Lo start è scoccato puntuale alle 10.30 da piazza Tebaldo Brusato. Prima però gli interventi dal palco e il riscaldamento per preparare i partecipanti ai due percorsi, da cinque e dieci chilometri. Quest’anno il ricavato sarà destinato alla realizzazione di uno Spazio famiglia nella Pediatria del Civile per il quale sono già stati raccolti oltre cinquecentomila euro. I lavori dovrebbero partire a gennaio. «Sarà uno spazio per le famiglie che hanno un bambino o un ragazzo ricoverato per un lungo periodo, in modo che i genitori abbiamo un luogo dove i fratelli dei piccoli pazienti possano trascorrere del tempo». spiega Adele Lonati, presidente de La Zebra Odv.
Sono molti i partner che sostengono l’iniziativa. Tra questi la Fondazione Nadia Toffa (dedicata alla giornalista d’inchiesta bresciana prematuramente scomparsa per un tumore) e Fraternità Sistemi. La mamma di Nadia, Margherita Rebuffoni, non ha voluto mancare. «Nadia è qui con noi – dice emozionata –. Lei teneva moltissimo ai bambini, alle famiglie, a chi soffriva. È un progetto bellissimo. È importante per me, per Nadia, per la fondazione».
«Fare qualcosa di concreto»
Tanti gli amici e gli ambassador della Zebra. Come Cristina Fogazzi, alias Estetistica Cinica e Paolo Borzachiello, scrittore e formatore. «Mi piace molto che questa manifestazione abbini la beneficenza allo sport – sottolinea Fogazzi –. Ci si diverte facendo una cosa buona». «È importantissimo fare qualcosa di concreto oltre che leggere libri e parlare – aggiunge Borzachiello –. Dobbiamo impegnarci per aiutare le persone meno fortunate. E io sono molto felice di farlo».
Un appuntamento immancabile tra le manifestazioni benefiche, sostenuto dalle istituzioni tra cui il Comune di Brescia. «È un’occasione straordinaria per ricordare quanto La Zebra ha fatto in questi anni per la Pediatria del Civile – rimarca l’assessore regionale all’Istruzione, Simona Tironi –. È da sempre accanto ai bambini che soffrono e alle loro famiglie».