Travolto mentre attraversa la strada a Castenedolo: addio a Giovanni Serena

Stava attraversando la strada per raggiungere la propria auto, parcheggiata sul lato opposto della carreggiata totalmente al buio, quando Giovanni Serena, 82 anni residente a Rovato, è stato investito. Il tragico incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo le 18. Inutili i soccorsi: l’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo all’uomo.

La dinamica

Il dramma si è consumato in via Tenente Olivari, lungo il rettilineo che attraversa la campagna in direzione dell’aeroporto di Ghedi, in un tratto completamente privo di illuminazione. L’uomo, originario di Como ma da tempo residente nel centro storico di Rovato, nel quartiere collinare di San Donato, era appena uscito dal cancello della ditta Oicos srl e si stava dirigendo verso la propria vettura – una Bmw Serie 5 – parcheggiata su un terrapieno dall’altra parte della strada. Dopo aver guardato verso Ghedi per controllare che non arrivassero veicoli, Serena si sarebbe accorto solo all’ultimo istante della Mercedes Glk che sopraggiungeva dal lato opposto, cioè da Castenedolo.

Alla guida c’era una donna di 67 anni diretta alla propria abitazione, che dista solo 500 metri dal punto dell’impatto. Probabilmente nel tentativo di mettersi in salvo, l’uomo ha accelerato il passo, ma non è riuscito comunque a schivare l’automobile. Stando alle prime ricostruzioni, la conducente, complice la scarsa visibilità dovuta al buio totale, lo ha visto solo all’ultimo momento, travolgendolo senza quasi poter frenare.

Sotto shock

A lanciare l’allarme è stato un dipendente della ditta: sentito un forte rumore, si è affacciato all’esterno e, notando l’uomo riverso sull’asfalto, ha subito intuito la gravità della situazione.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. La donna al volante, sotto shock, è ora indagata per omicidio stradale, come previsto dalla legge. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono stati eseguiti dalla Polizia stradale di Desenzano, intervenuta sul posto con due pattuglie.