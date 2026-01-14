Castenedolo, travolto e ucciso mentre attraversa la strada
L'impatto è stato violentissimo e per l’82enne purtroppo è stato inutile ogni tentativo di rianimazione
L'auto della vittima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Un uomo di 82 anni è morto poco prima delle 18 di oggi investito da un'auto a Castenedolo. L'incidente è avvenuto in via Tenente Olivari, la strada che porta all'aeroporto militare di Ghedi.
L'uomo era appena uscito da una azienda e stava attraversando la strada per raggiungere la sua auto parcheggiata sul lato opposto della carreggiata quando è stato travolto dalla vettura guidata da una donna di Ghedi che stava tornando a casa. L'impatto è stato violentissimo e per l'uomo purtroppo è stato inutile ogni tentativo di rianimazione.
